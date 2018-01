Winkeldief slaat kassierster bewusteloos maar moedige klanten snellen te hulp

Vorig jaar rond deze tijd kwam een winkeldief een Australische Aldi binnengelopen. Gewapend met een knuppel sloeg hij de kassierster bewusteloos om daarna de kassa leeg te halen. Twee moedige klanten gingen echter tegen hem in en konden hem overmeesteren. Maandag werd de winkeldief schuldig verklaard.

Dat de twee klanten helden worden genoemd, vinden ze overdreven. “We waren gewoon op de juiste plaats op het juiste moment”, klinkt het. Toch zijn ze een grote hulp geweest voor de politie, die de man gewoon kon arresteren toen ze aankwamen. De kassierster die de man had neergeslagen werd ondertussen naar het ziekenhuis gebracht. Haar hoofd bloedde hevig en haar gezicht was ook verwond. Vandaag werkt de vrouw nog altijd niet opnieuw voltijds.

Maandag in de rechtszaal toonde Mervyn D., de winkeldief, berouw over de hele actie. “Ik was onder invloed en zou het in een nuchtere situatie nooit gedaan hebben”, klinkt het. “Als de vrouw die ik heb neergeslagen hier nu was, had ik haar mijn oprechte excuses aangeboden.”