Zeven jaar cel voor “grootste pooier van Borgerhout”

Borgerhout - De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft de 21-jarige Elias F., alias “de grootste pooier van Borgerhout”, woensdag veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij moet ook een boete van 3.000 euro betalen. De jongeman dwong drie minderjarige meisjes om zich te prostitueren. Andere beklaagden in het dossier liepen celstraffen tussen zes maanden en zes jaar op.

Elias F. had vorig jaar al een veroordeling voor gelijkaardige feiten opgelopen, maar die haalde niet veel uit: F. zette zijn praktijken verder terwijl hij onder elektronisch toezicht stond. Samen met zijn kompaan Redha H. ging Elias F. op zoek naar sociaal zwakke meisjes, die in jeugdinstellingen zaten. De meisjes werden via sociale media benaderd. Drie slachtoffers ontsnapten uit instellingen, maar werden vervolgens gedwongen om aan de slag te gaan als prostituee. De ‘Loverboys’ maakten valse profielen aan op erotische websites om klanten te lokken. Het geld dat de meisjes met hun prostitutie verdienden, verdween in de zakken van hun pooiers.

Naast een zware celstraf sprak de rechtbank ook de ontzetting uit de rechten uit voor F., voor een periode van tien jaar. Redha H. moet zes jaar brommen en ook hij wordt voor tien jaar uit de rechten ontzet.

Samen met Elias F. en Redha H. stonden nog tien andere beklaagden terecht, die de drie meisjes mee hadden uitgebuit of hen onderdak hadden gegeven. Zij kregen celstraffen tot vijf jaar, meestal gedeeltelijk met uitstel. De beklaagden moeten hun slachtoffers ook 10.000 euro schadevergoeding betalen.