Sekscinema in Antwerpse stationsbuurt failliet verklaard

Antwerpen - De sekscinema Planet Sexy in de Breydelstraat in Antwerpen is officieel failliet. De beruchte bioscoop was al meer dan een half jaar dicht, nadat het college de uitbatersvergunning had ingetrokken.

De intrekking van de vergunning in de zomer was een rechtstreeks gevolg van een vonnis van de correctionele rechtbank. Die veroordeelde uitbater E.A. (56) in mei tot een celstraf van een jaar en een boete van 6.000 euro, allebei met uitstel. De rechtbank bevond hem schuldig aan het exploiteren van een huis van ontucht en prostituees.

Het was niet de eerste keer dat Planet Sexy verplicht gesloten werd. Tussen begin december 2016 en begin maart 2017 was de zaak al een tijdje verzegeld na een controle door het prostitutieteam van de politie. “De agenten stelden vast dat zetels, vloerbekleding en toiletten vol vlekken van ejaculatievocht zaten en dat er een indringende urinegeur in en rond de toiletten hing”, zei Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “De zaak was zo onhygiënisch dat er gevaar voor de openbare gezondheid was.”

Nu is het dus helemaal gedaan met pornofilms kijken in de Planet Sexy. Een curator handelt het faillissement af.