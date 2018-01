Verrassende transfer: flankspeler ruilt Standard voor Racing Genk

KRC Genk heeft zich versterkt met Dieumerci Ndongala. De Limburgers huren de Congolese vleugelspits van Standard het komende half jaar (met aankoopoptie). Ndongala was op een zijspoor beland bij de Rouches, die intussen in gesprek zijn met oude bekende Mehdi Carcela om de kern te versterken.

KRC Genk was op zoek naar een nieuwe flankspeler. Eerder leek het zich te versterken met Oghenekaro Etebo. De 22-jarige Nigeriaan van het Portugese Feirense koos echter voor het Spaanse Las Palmas.

KRC Genk richtte zijn pijlen daarna verrassend op Dieumerci Ndongala van Standard. De 26-jarige Congolees was dit seizoen allerminst zeker van een basisplaats bij Standard. In vijftien competitiewedstrijden kwam hij tot 633 minuten, maar beslissend was hij nooit. De voorbije drie wedstrijden ontbrak hij in de wedstrijdselectie van de Rouches en door de waarschijnlijke komst van Mehdi Carcela zou hij helemaal overbodig worden.