McDonald’s wil 25 miljoen investeren in België en opent 4 nieuwe restaurants

Brussel - Restaurantketen McDonald’s wil dit jaar in België 25 miljoen euro investeren, in onder meer het opwaarderen van restaurants met bereiding van burgers à la minute en tafelbediening. Ook komen er vier nieuwe restaurants bij.

Ook wil de keten, die dit jaar veertig jaar actief is in ons land, hier nog eens minstens 4 nieuwe restaurants openen. Dat heeft de topman van McDonald’s België, Stephan De Brouwer, woensdag bekendgemaakt. Vorig jaar investeerden de keten en zijn franchisenemers al meer dan 21 miljoen euro en kwamen er ook al vier nieuwe restaurants bij in Genk, Corbais, Erquelinnes en Nijvel.

Waar de nieuwe restaurants komen wil het bedrijf pas kwijt “eens de bouwvergunning verkregen” is. Voor het eerste gaat het alvast om Couvin in Henegouwen. Vorig jaar kwamen er bij McDonald’s in België 524 nieuwe banen bij, tot 4.493. De nieuwe winkels zullen opnieuw zorgen voor extra banen, “wellicht niet meer zo veel als vorig jaar, maar toch heel wat”, aldus De Brouwer.

De topman benadrukt het belang van zijn bedrijf als werkgever, aangezien meer dan de helft van de werknemers jonger is dan 25 jaar en het voor velen de eerste werkervaring is. “Veel mensen met een lager opleidingsniveau en zonder ervaring, die daardoor moeilijk werk vinden, geven wij kansen en opleiding.”

De laatste tien jaar is McDonald’s in ons land continu gegroeid, van 57 restaurants in 2007 tot 80 in 2017, en de onderneming wil die groei voortzetten. De komst van concurrenten als Burger King verandert daar volgens De Brouwer niets aan.