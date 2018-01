Zeeduivel is Vis van het Jaar

Brugge - De Vis van het Jaar is de zeeduivel, ook gekend als lotte of staartvis. Dat heeft het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) woensdag in Brugge bekendgemaakt. Het VLAM wil met dit initiatief elk jaar een minder bekende noordzeevis in de kijker plaatsen bij de consumenten.

Het is al de dertigste keer dat de Vis van het Jaar wordt uitgeroepen en de zeeduivel is na 2010 al voor de tweede keer laureaat. Hoewel hij in tonnage vrij veel gevangen wordt, tot bijna 500 ton in 2017, ligt hij bij amper 2 procent van de Belgische gezinnen op het bord. Hij wordt ook vaak verward met andere vissoorten, zoals zeewolf. Vandaar dat het VLAM ervoor koos om deze lelijke vis nog eens uit te roepen tot vis van het jaar.

Bovendien zijn de visquota voor zeeduivel dit jaar opwaarts bijgesteld en kan hij bijna het jaar rond gevangen worden, van de Golf van Biskaje in de zomer tot in Denemarken in het najaar. Er wordt niet specifiek op zeeduivel gevist, maar hij kan wel tot 30 procent van de bijvangst uitmaken.

De zeeduivel heeft zijn naam niet gestolen. Het is een lelijke vis waarvan de kop twee derde uitmaakt. Hij kan tot 2 meter groot worden. Het grote voordeel is dat hij geen graten bevat, maar wel een centraal middenbeen. Dat leent er hem toe op verschillende manieren klaar te maken. De vis is stevig, blank en heeft een zoete smaak.

Het VLAM zet deze vis het hele jaar door in de kijker met onder meer een receptenboekje, evenementen en workshops. Zoals de traditie het wil, organiseert het VLAM ook een nationale wedstrijd voor de horeca en uiteraard gaan de Northsea Chefs er mee aan de slag.