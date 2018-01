Levensgevaarlijk: vrienden filmen hoe studente een hele fles Jägermeister ad fundum opdrinkt

Carley Sutton, een studente uit Canada, gaat momenteel het internet rond met een levensgevaarlijk filmpje. Op de beelden is te zien hoe ze een hele fles Jägermeister van 700 ml in één keer opdrinkt in minder dan 20 seconden.

Om zichzelf te bewijzen, dronk Carley een hele fles Jägermeister in één keer op. Het meisje werd ondertussen gefilmd door vrienden die vol ongeloof zaten toe te kijken. De fles die maar liefst 35% alcohol bevat, werd in amper 17 seconden uitgedronken. Eén Duvel heeft ter vergelijking 8,5% alcohol, en een gewoon pintje slechts 5%. Nadat ze de kruidenlikeur binnen had, dronk ze ook nog een blikje Red Bull om af te sluiten.

Barstool Ottawa, een Canadese pub, postte de video op hun Instagrampagina. Het filmpje is ondertussen al meer dan 7000 keer bekeken en lokte heel wat reactie uit.

Hoe het met Carley gesteld was na het drinken van de fles is onduidelijk.