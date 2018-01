RECONSTRUCTIE. Eerst aten ze nog gezellig raclette bij haar ouders, even later werd Alexia (29) gewurgd door haar echtgenoot

Vrijdagavond 27 oktober. Het is al laat als Jonathann (34) en Alexia (29) naar huis rijden. Het Franse echtpaar heeft net een avondje raclette bij Alexia’s ouders achter de rug als er thuis ruzie uitbreekt. Enkele uren later belt Jonathann naar de politie om te melden dat zijn vrouw niet teruggekomen is na haar ochtendlijke jogging. Drie maanden later bekent dan toch dat hij haar om het leven gebracht heeft. “Per ongeluk.”

Waarover de ruzie die avond precies ging, is nog niet duidelijk. Wel bekend is dat de 34-jarige informaticus Jonathann en de vijf jaar jongere bankbediende Alexia al een tijdje een kindje probeerden te krijgen, maar dat het maar niet wilde lukken. Iets wat veel druk op hun relatie zette.

De woning van het echtpaar-Daval in Gray. Foto: Photo News

Hevig verzet

Ergens tijdens de woordenwisseling raakt Jonathann het noorden kwijt en begint hij zijn echtgenote te wurgen. Zij verzet zich hevig: ze krabt en bijt hem, maar moet uiteindelijk toch het onderspit delven. Jonathann is te sterk.

Wat er vervolgens gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk. Hoe heeft Jonathann geprobeerd om de moord te verdoezelen? Heeft hij zijn vrouw nog sportkledij aangedaan zodat het leek alsof ze echt verdwenen was tijdens het joggen? Heeft hij de volgende ochtend uit Alexia’s naam nog een berichtje gestuurd naar haar zus, waarbij hij zich voordeed als haar? Dat is op dit moment allemaal nog onduidelijk.

Jonathann Daval in tranen tijdens de stille optocht voor zijn vrouw Alexia. Foto: AFP

Wel zeker: rond 1.30 uur verlaat een wagen de woning van het koppel in het Franse Gray. Een buurman hoort de wagen (de bedrijfswagen van Jonathann, zo blijkt later) wegrijden en vertelt dat later aan de politie, die zo Jonathann voor het eerst als verdachte gaat beschouwen. Een analyse van de boordcomputer bevestigt dat er die nacht inderdaad met de auto werd gereden.

Heeft Jonathann op dat moment het lichaam verplaatst? Voorlopig wil de man het niet zeggen. Feit is wel dat Alexia’s lichaam enkele uren na de melding van haar verdwijning gevonden wordt in een bos op enkele kilometers van hun woning. De politie treft in de buurt bandensporen aan die overeenkomen met de bedrijfswagen van Jonathann. Op het lichaam wordt ook nog een lapje stof aangetroffen dat mogelijk afkomstig is van een van de lakens van het echtpaar.

Foto: AFP

“Per ongeluk”

Toch blijft Jonathann lang ontkennen dat hij iets met de verdwijning van zijn vrouw te maken heeft en loopt zelfs voorop tijdens een stille optocht om Alexia te gedenken. Pas afgelopen maandag, exact drie maanden na de dood van Alexia, bekent Jonathann. “Ik heb haar per ongeluk gedood”, zegt hij.

Ondanks de bekentenis blijven er ook nu nog heel wat vragen onbeantwoord. Zo blijft Jonathann staalhard ontkennen dat hij het lichaam van zijn vrouw in brand heeft gestoken. Maar het lichaam dat gevonden werd, was volledig verkoold. Wie heeft dat dan gedaan? Dat moet bijkomend onderzoek nog aan het licht brengen.

Jean-Marc Florand. Foto: AFP

“Dodelijke komedie”

De advocaat van Alexia’s ouders heeft woensdagochtend gereageerd op de bekentenis van Jonathann. “Dat hij drie maanden komedie heeft gespeeld, dodelijke komedie, kan hem duur komen te staan. Zijn leugens zouden een invloed moeten hebben op de straf die hij zal krijgen. Dit zal meespelen in de hoofden van de juryleden”, aldus meester Jean-Marc Florand.