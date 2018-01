Bijna vijf miljoen WK-tickets aangevraagd: definitieve cijfers Belgische supporters bekend

In totaal zijn er door fans van over de hele wereld 4.905.169 tickets aangevraagd voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland (14 juni - 15 juli), zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA bekend na de woensdagvoormiddag afgesloten verkoopfase.

Deze derde verkoopfase werd opgestart op 5 december, vlak na de loting in de Russische hoofdstad en liep tot vandaag/woensdag, 10 uur Belgische tijd. Omdat voor sommige wedstrijden de vraag het aanbod oversteeg, zal er een loting plaatsvinden om de tickets toe te wijzen. Ten laatste medio maart weten de supporters of ze de aangevraagde tickets ook daadwerkelijk zullen verkrijgen.

Het merendeel van de ticketaanvragen kwam uit Rusland (2.503.957), gevolgd door Duitsland, Argentinië, Mexico, Brazilië, Polen, Spanje, Peru, Colombia, Verenigde Staten en Nederland. In totaal werden er bij onze noorderburen 71.096 ticketaanvragen ingediend. Een opvallend cijfer, want Nederland kon zich niet kwalificeren voor Rusland en de belangstelling staat in contrast met ons land, waar er geen stormloop voor tickets was.

Belgische fans

Medio januari bleek uit cijfers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dat er toen nog maar 1.464 Belgische supporters een ticket hadden aangevraagd voor een van de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels. 215 Belgische fans hadden zich geregistreerd voor een ticket voor de finale, op 15 juli in het Luzhnikistadion in de hoofdstad Moskou. Definitieve cijfers van de KBVB werden woensdag bekend gemaakt:

??? 3.914 tickets requested ! #WorldCup ??



?????????? • 311

?????????? • 1.001

???????? • 1.461



1/8 • 194

1/4 • 223

1/2 • 218

3P • 86

FIN • 420



?? @FIFAWorldCup ???? pic.twitter.com/U9MnaflqhH — fanclub1895 (@Fanclub1895) January 31, 2018

In deze verkoopfase konden fans van de Rode Duivels stoeltjes reserveren in de Belgische vakken. Deze tickets zijn voorbehouden voor de leden van Fanclub 1895. Indien de vraag het aanbod overstijgt, krijgen de trouwste leden op basis van de verzamelde punten voorrang. De definitieve toekenning van de tickets gebeurt daardoor pas na 31 januari. Als er kaartjes in de Belgische vakken over zijn, kunnen die nadien niet meer geclaimd worden door Belgen. De resterende zitjes worden immers toegevoegd aan de neutrale zones.

Tenzij de tickets allemaal uitverkocht zijn, worden in een vierde verkoopfase (13 maart - 3 april) op basis van het ‘first come, first served’-principe de resterende tickets in de neutrale vakken aangeboden. Een ultieme kans krijgen supporters tijdens een ‘last minute verkoop’ die zal lopen tot de finale.