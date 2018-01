Bakkerij Vangrootloon laat klanten nieuwe naam voor “Negerkop”-gebak kiezen

Sint-Truiden / Hasselt - De bakkerijketen Vangrootloon verandert de naam van de zogenaamde “Negerkop”-gebakjes na een klacht bij Unia.

Een vrouw met Marokkaanse roots diende bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, een klacht in tegen bakkerij Vangrootloon. De vrouw nam aanstoot aan de naam van de “Negerkop”-gebakjes in de Hasseltse vestiging van Vangrootloon.

Bakkerij Vangrootloon heeft ondertussen besloten om de naam van de gebakjes aan te passen. “Het is nooit de bedoeling geweest om iemand tegen de borst te stoten en van racisme is zeker geen sprake. We stellen zelf namelijk een vijftiental nationaliteiten te werk. We hebben ook nooit een klacht ontvangen over de “Negerkop”-gebakjes”, reageert Jan Massa van Vangrootloon. “De benaming bestaat al sinds jaar en dag, en wordt in de volksmond veel gebruikt zonder dat er kwaad opzet achter zit. We willen echter niet voor heisa zorgen.”

Heel wat bakkers veranderden de naam van het gebakje in de loop der jaren. Bakkerij Vangrootloon volgt dat voorbeeld dus. “Onze klanten mogen zelf beslissen over de benaming. Ze mogen een voorstel doen, waarna de klanten met de tien beste namen het gebakje met een koffie aangeboden krijgen. We zullen dan een keuze maken uit de voorstellen en het product opnieuw lanceren”, aldus Massa.