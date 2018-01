Oekraïense kosmonaut Leonid Kadenjoek overleden

Als eerste en tot nu toe ook laatste kosmonaut van het onafhankelijke Oekraïne is Leonid Kadenjoek woensdag op 67-jarige leeftijd overleden, zo hebben familieleden aan het Russische staatspersbureau Tass bevestigd.

Kadenjoek was piloot van de Sovjet-Russische en Oekraïense luchtmacht. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nam hij in 1992 eerst het Russische staatsburgerschap aan. Hij was ook in het Russische kosmonautenkorps en kreeg een opleiding om met het Russische ruimteveer Boeran te vliegen. Dit alles leverde echter geen missie op.

In 1995 werd hij alsnog Oekraïens en dat opende wel de poort naar het heelal. Hij maakte immers dankzij het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA één ruimtevlucht, met name met het Amerikaanse ruimteveer Columbia van 19 november tot 5 december 1997. Het betrof een wetenschappelijke missie, waarin Kadenjoek tijdens 252 banen rondom de Aarde specialist van de nuttige lading was.

Volgens zijn familie overleed hij plotseling toen hij aan het joggen was in Kiev en vermoedelijk een hartaanval kreeg. De aankomst van een ziekenwagen mocht niet meer baten.