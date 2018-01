Slaapkamer in lichterlaaie door vergeten elektrisch dekentje

Tielt - Een vergeten elektrisch dekentje richtte in de nacht van dinsdag op woensdag veel schade aan in een huis in de Tramstraat in het West-Vlaamse Tielt.

De bewoonster van de woning had het elektrische dekentje dinsdagavond gebruikt omdat ze last had van haar rug. Toen ze later naar haar werk vertrok, vergat ze het uit het stopcontact te halen. Toen de vrouw ’s morgens thuis kwam na haar nachtshift, stond haar slaapkamer in lichterlaaie. Haar partner, die in de zetel lag te slapen, had niets in de gaten.

De brandweer kon de brand snel blussen. De kamer was volledig zwartgeblakerd, maar alleen het bed was uitgebrand. De bewoners kunnen ook in hun woning blijven wonen.