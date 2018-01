KV Kortrijk versterkt defensie met Amerikaans international van Manchester City

KV Kortrijk krijgt serieuze versterking in de defensie. Één van de grootste talenten van het Amerikaans voetbal tekent een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen bij KV Kortrijk.

De nu 20-jarige Erik Palmer-Brown (24 april 1997) tekende op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Sporting Kansas City in de Major League Soccer, wat hem de jongste profspeler ooit maakte bij de ploeg uit Kansas. Hij maakte indruk bij zowel Sporting Kansas City als de jeugdploegen van het Amerikaanse Nationale elftal. In 2014 stond hij onder andere in de belangstelling van het Italiaanse Juventus, maar zijn Sporting Kansas City weigerde een transfer.

In 2015 schopte hij het met de U20 van de VS (als 17-jarige) tot de kwartfinale van het Wereldkampioenschap, er werd verloren van Servië in de kwartfinale na penalty’s. In februari 2016 verhuisde Erik Palmer-Brown naar Porto op uitleenbasis tot en met december 2016. Hij was een basisspeler bij Porto B, waarmee hij de titel in de Portugese 2e Klasse pakte.

In 2017 schitterde hij opnieuw met U20 van de Verenigde Staten. Als kapitein van zijn land won hij de CONCACAF na in de finale Honduras te verslaan. Dit seizoen was hij opnieuw vaste waarde bij Sporting Kansas City en speelde hij zich in de interesse van Manchester City.

Op 1 januari haalde City het toptalent binnen maar Erik Palmer-Brown komt nu dus tot het einde van het seizoen de Kerels versterken. Met zijn 1m86 en zijn fysieke présence hopen we mooie dingen te zien van deze talentvolle centrale verdediger. Hij zal met het nummer 12 spelen bij de Kerels!