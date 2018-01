Politie geeft beelden vrij van man die vrouw in Hasselt probeert te verkrachten

Hasselt - De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die in de nacht van 26 op 27 augustus vorig jaar een vrouw heeft proberen te verkrachten in Hasselt. De diverse bewakingsbeelden worden getoond in het VTM-opsporingsprogramma Faroek.

Het slachtoffer leerde haar aanvaller op 25 augustus kennen in een eethuis op de Hasseltse Zuivelmarkt. Een dag later spraken de twee opnieuw af. Na een maaltijd in een frituur tussen 3 en 4 uur ’s nachts stelde de dader voor om samen naar het station te wandelen. Tijdens die wandeling probeerde hij het slachtoffer aan te randen. “Hij nam mijn hoofd vast en wou me beginnen kussen. Ik wou dat niet dus werd ik boos. Toen duwde hij me op de grond, waardoor ik helemaal niet meer weg kon”, aldus de vrouw. De vrouw verzette zich daarop hevig en moest enkele klappen incasseren. Doordat ze erg luid riep, hoorde een buurtbewoner haar. Hij reageerde daarop door terug te roepen dat hij de hulpdiensten gebeld had.

Op dat moment kon de vrouw zich losrukken. “Ik weet niet meer waar ik naartoe ben gerend. Mijn spullen heb ik gewoon laten liggen. Ik durfde niet achteruit te kijken en dacht: ‘blijf gewoon rennen’.” De vrouw kon ontkomen.

De politie is nu op zoek naar de dader en verspreidde daarom enkele beelden van bewakingscamera’s. Het gaat om een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij is tussen de 25 en 30 jaar oud, 1m65 groot, heeft een stoppelbaard en kort zwart haar opgeschoren aan de zijkant. Op het moment van de feiten droeg hij een jeans, een blauwe polo en had hij een kleine handtas bij.

Mocht u de dader herkennen of mocht u iets verdachts opgemerkt hebben in de nacht van de feiten dan kan u contact opnemen met de politie op het nummer 0800/30.300.