“VW wilde verzwijgen dat nieuwe dieselwagen schadelijker zou zijn dan oude”

Het Duitse autoconcern Volkswagen zou getracht hebben om vervelende testresultaten te verzwijgen, waaruit op basis van proeven op apen zou blijken dat de emissie van recente dieselvoertuigen schadelijker is dan die van oude. Dat beweert de Duitse krant Bild woensdag.

De resultaten van de proeven “mochten nooit bekendgemaakt worden” omdat ze “te vernietigend” waren, aldus de Duitse krant, die interne documenten gepubliceerd heeft van het Amerikaanse labo dat de tests uitvoerde.

“We hebben het finale rapport verschillende maanden geleden afgerond en bij VW werd het gecontesteerd omdat het niet beantwoordde aan de verwachtingen”, aldus Jacob McDonald van het labo in augustus 2016. De tests werden uitgevoerd op vraag van EUGT, een onderzoeksorganisme gefinancierd door Volkswagen, Daimler, BMW en toeleverancier Bosch.

De tests, die aanvankelijk gepubliceerd werden door de Amerikaanse krant New York Times, vonden plaats in 2015. De dieren werden in glazen kooien opgesloten, waar ze vier uur lang uitlaatgassen van een Volkswagen Beetle inhaleerden en van een oudere Ford Pick-Up.

De tests hadden moeten aantonen dat denieuwe dieselmotoren minder schadelijk zijn, maar gaven echter weer dat de dieren die de zogezegd properdere dieselgassen inhaleerden, “meer ontstekingsaandoeningen vertoonden dan zij die de gassen van de oude technologie inhaleerden”, aldus een expert aan Bild.

Jacob McDonald zou voorgesteld hebben om in het finale rapport de slechte resultaten van de recente motoren niet te vermelden, maar wel het geringe gevaar van de “oude technologie” te benadrukken.

Het rapport werd in juni 2017 overgemaakt aan EUGT, dat sinds het dieselgateschandaal in 2015 opgedoekt was, en werd nooit gepubliceerd, aldus Bild.