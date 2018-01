Bestuurder gewond na frontale botsing

Herzele - Een 52-jarige bestuurster van een Renault Kangoo is woensdagochtend op de Provincieweg in Borsbeke gewond geraakt bij een zware klap met een tegenligger.

De vrouw reed kort voor 7 uur in de richting van Aalst, de Peugeot break richting Zottegem. Wie van beide precies in de fout ging, wordt onderzocht.

De bestuurder van de Peugeot verklaarde dat hij in de remmen moest voor een voorligger. “Een tegenligger had de grootlichten aan en maakte misschien een beweging, de wagen voor mij stopte plots. Ik ben van de baan moeten afwijken om het ongeval te voorkomen. Helaas ging ik over het verkeerseiland en ramde een tegenligger”, verklaarde de man. De 52-jarige vrouw had pijn aan de knieën en werd met de ambulance naar het ASZ in Aalst gebracht. De bestuurder en de twee inzittenden van de Peugeot, kwamen met de schrik weg. De Provincieweg richting Aalst werd afgesloten, de brandweer van Herzele regelde het verkeer en spoot de rijbaan schoon. De politie van Herzele deed de vaststellingen, beide wagens zijn perte totale en moesten getakeld worden.