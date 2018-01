Amsterdam neemt opvallende maatregel: toeristen moeten hun rug keren naar prostituees

Het Amsterdamse stadsbestuur gaat enkele regels opleggen aan rondleidingen op de befaamde Wallen. Zo zullen toeristen tijdens rondleidingen bijvoorbeeld alleen nog maar met hun rug naar de prostituees mogen staan.

Amsterdam heeft al een aantal jaren te kampen met overlast op De Wallen. Zo nemen er naar schatting wekelijks zo’n 31.000 bezoekers deel aan rondleidingen op De Wallen. Op de drukste momenten passeren er per uur zo’n 27 groepen het Oudekerksplein. Vaak gaat het om groepen van 20 mensen of meer, die daarmee het voetpad of fietsroutes blokkeren, de ingang van winkels versperren of veel lawaai maken. Prostituees klagen ook dat grote groepen op De Wallen leiden tot een lagere omzet. Daarnaast zeggen ze ook dat veel deelnemers aan die groepen het fotoverbod negeren.

Om De Wallen voor bezoekers en Amsterdammers leefbaar te houden, heeft het stadsbestuur nu beslist om strengere regels op te leggen aan wie rondleidingen wil organiseren.

Foto: IMAGEGLOBE

Fotoverbod

Een ervan is dat gidsen die met meer dan 5 personen een rondleiding door De Wallen willen doen, daar toelating voor moeten vragen. Rondleidingen met meer dan 20 personen per groep, zijn vanaf april niet meer toegestaan. Stilstaan op drukke plekken zal ook niet meer mogen. Het fotoverbod wordt nog eens benadrukt. En ook opvallend: de gidsen moeten ervoor zorgen dat de groepen met hun rug naar de sekswerkers staan. Alcoholgebruik tijdens de tours zijn verboden.

Ook rondleidingen met segways of met de fiets zijn aan die nieuwe regels onderworpen. Daarnaast mogen rondleidingen maximum tot 23 uur duren.

Vanaf april

Wie toch overlast veroorzaakt of de regels overtreedt, raakt de vergunning om groepen rond de leiden kwijt. De stad gaat extra handhaving inzetten om te controleren of de gidsen (en bezoekers) zich aan de regels houden. De meeste regels gaan vanaf april in.