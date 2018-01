Eeuwenoud Werelderfgoed beschadigd: vrachtwagenchauffeur rijdt dwars door beroemde Nazcalijnen

Een vrachtwagenchauffeur is in Peru opgepakt omdat hij dwars door de wereldberoemde Nazcalijnen gereden is. De geogliefen, sinds 1994 op de Werelderfgoed-lijst van Unesco, werden ernstig beschadigd.

De Nazcalijnen omvatten in totaal honderden geogliefen, enorme tekeningen in het zand van dieren, lijnen en andere geometrische vormen, die alleen vanuit de lucht kunnen worden gezien. Ze zijn vermoedelijk tussen 200 voor en 900 na Christus vervaardigd door de Nazca- en Paraca-indianen. De lijnen, die een 450 vierkante kilometer groot gebied in de hoogvlakte van Peru beslaan, zijn al sinds 1994 toegevoegd aan de officiële Werelderfgoed-lijst.

Afgelopen zaterdag is een vrachtwagenchauffeur dwars door een van de geogliefen gereden: in totaal bracht hij over ongeveer 100 meter vernielingen aan. Om op de erfgoedsite te geraken zou de man, die later die dag opgepakt werd, heel wat waarschuwingsborden hebben genegeerd. Uit zijn verhoor zou gebleken zijn dat hij “gewoon een van zijn banden wilde vervangen”.

De aangerichte ravage. Foto: AFP

Het incident heeft wel tot een maatregel van het Peruviaanse ministerie van Cultuur geleid. Voortaan wordt het hele gebied dag en nacht bewaakt met drones, zo luidde het dinsdag.

Het is niet de eerste keer dat er schade toegebracht wordt aan de Nazcalijnen. In mei van vorig jaar werd de Oostenrijkse Greenpeace-activist Wolfgang Sadik nog veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een boete van 200.000 dollar omdat hij de lijnen beschadigd had tijdens een protest in 2014. Hij had grote letters gefabriceerd die samen een slogan vormden en die vervolgens op de lijnen gelegd. Hij wilde daarmee aandacht trekken voor de klimaatverandering.