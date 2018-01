Aldi bouwt 2.000 appartementen in Berlijn

Aldi gaat zo’n 2.000 nieuwe appartementen bouwen in Berlijn. Dat heeft de Duitse supermarktketen woensdag bekendgemaakt. Op het gelijkvloers zal een Aldi gevestigd zijn en daarboven de flats.

In de Berlijnse wijken Neukölln en Lichtenberg zijn er al concrete plannen. Daarnaast kijkt Aldi nog naar 15 sites. De keten wil grotere winkels om een uitgebreider productgamma te kunnen aanbieden.

Door woningen toe te voegen, is het volgens Aldi gemakkelijker om vergunningen te krijgen. De lokale overheid in Berlijn moedigt de bouw van appartementen op supermarktsites aan. In Hamburg ontwikkelt het bedrijf gelijkaardige projecten.