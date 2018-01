Straatracer knalt met 249 kilometer per uur over Brusselse Ring: “Ik heb niet gedacht aan de gevolgen”

Jette / Sint-Pieters-Leeuw - Een twintiger die eind december 2016 met 249 kilometer per uur over de Brusselse Ring raasde en er zelf een filmpje van op zijn Facebookpagina plaatste, moest woensdag voor de politierechtbank van Halle verschijnen. Hij riskeert onder meer een rijverbod van twee maanden.

De 23-jarige Mike S. uit Jette - die naar zichzelf verwijst als Vsix Mike - vond er op 6 december 2016 niet beter op dan met de Audi A7 van zijn vader een snelheidsrace te houden op de Brusselse Ring in Sint-Pieters-Leeuw, waarbij hij een topsnelheid van 249 kilometer per uur liet noteren. Hij filmde alles met de GoPro op zijn hoofd.

De volgende dag plaatste hij een filmpje op zijn Facebookpagina. De beelden werden na een tijdje opgemerkt door de media en ook de politie en het parket openden een onderzoek. Uiteindelijk wisten ze zijn identiteit te achterhalen. Mike S. kreeg liefst veertien tenlasteleggingen onder de neus geduwd, stuk voor stuk verband houdend met gevaarlijk rijgedrag en onaangepaste snelheid.

De procureur vroeg voor alle feiten samen een rijverbod van twee maanden, met als extra voorwaarde dat S. opnieuw slaagt in een theoretisch en praktisch rijexamen. Daarnaast wenste de procureur ook dat de in beslag genomen wagen verbeurd wordt verklaard. “Door de openbare weg als racecircuit te gebruiken, heeft hij andere weggebruikers in gevaar gebracht”, zo luidde het.

De jongeman heeft in de rechtbank zijn fouten toegegeven. “Wat ik gedaan heb, was gevaarlijk en onverantwoord. Ik heb niet gedacht aan de gevolgen.”