Club Brugge ontkent dat het Deense club wil kopen, maar ziet samenwerking wel zitten

Lyngby Boldklub is de op twee na laatste in de Deense eerste klasse en heeft financiële problemen, zelfs een faillissement dreigt. In Deense media dook in dat dossier plots de naam op van Club Brugge als mogelijke overnemer. Dat wordt echter door de Belgische club ontkend, al zijn er wel contacten tussen beide clubs over een mogelijke samenwerking.

“We zijn niet van plan om de club te kopen, maar we zijn wel geïnteresseerd in het vinden van een plek waar onze jonge spelers speelervaring kunnen opdoen”, verduidelijkt Kirsten Willem, persmanager van Club Brugge, aan het Deense Tipsbladet. “In dit verband hebben we contact met Lyngby Boldklub en ook met andere clubs.”