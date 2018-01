Ivo Poppe: “Het spijt me heel erg”

Brugge - Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. In zijn laatste woord drukte de Wevelgemse diaken nog kort zijn spijt uit.

Poppe staat terecht voor moedermoord en minstens tien andere moorden, maar de jury moet enkel vragen beantwoorden over de zes bekende slachtoffers. In een korte repliek legde meester Jan Leysen opnieuw uit waarom het bisdom Brugge zich burgerlijke partij stelde. “Het is onnodig te vertellen dat het bisdom en de katholieke gemeenschap geschokt waren. Wij zijn hier voor de mensen die om het leven gebracht zijn.” De advocaat van het AZ Delta haalde nogmaals het belang van het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt aan.

Ten slotte kwam Malefason ook nog terug op de feiten over zijn moeder Ivonna Vanhaverbeke. “Het is niet correct dat ze terminaal was. Bij professor Desmet zegt hij letterlijk dat ze niet echt ziek was, maar wel ten einde. Ze wilde zo sterk sterven dat hij haar geholpen heeft.”

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde het laatste woord. “Meneer de voorzitter, dames en heren, geachte families. Het spijt me, het spijt me heel erg”, zei Ivo Poppe.

Om 16.55 uur hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de twaalf schuldvragen.