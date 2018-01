Beerschot Wilrijk rijft nieuwe aanvaller binnen op laatste dag van transfermarkt

Beerschot Wilrijk heeft op de laatste dag van de winterse transferperiode een nieuwe aanvaller binnengehaald. De jonge Estse spits Rauno Sappinen komt over van FC Flora.

Sappinen is een 22-jarige spits die de jeugdreeksen doorliep bij het plaatselijke FC Flora. Op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. In 134 officiële wedstrijden bleef de doelpuntenteller op 69 stuks hangen. Sinds 2015 maakt de jonge Est ook deel uit van het van het nationale elftal. In 16 wedstrijden deed hij tweemaal de netten trillen.

Deze week legde Sappinen medische tests af bij De Mannekes. Hij tekent er een contract tot het einde van het seizoen met een optie op nog een extra seizoen. Hij zal donderdag al aanpikken bij de groepstrainingen aan het Universiteitsplein in Wilrijk.