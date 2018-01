KV Oostende plukt belofteninternational Nkaka weg bij Moeskroen

Aristote Nkaka, een 21-jarige verdedigende middenvelder die dit seizoen titularis is bij Moeskroen, heeft een contract van vier-en-een-half jaar bij KV Oostende getekend. Nkaka is ook basisspeler bij de Belgische beloften van Johan Walem.

De verdedigende middenvelder genoot zijn jeugdopleiding bij Bergen en bij Club Brugge en verhuisde in 2015 naar Moeskroen. De Congolese Belg debuteerde er in het eerste elftal in oktober 2016 en scoorde enkele maanden later zijn eerste doelpunt als prof in de competitiewedstrijd tegen Club Brugge. Nkaka groeide uit tot vaste waarde bij Les Hurlus. Bij KV Oostende krijgt Nkaka het rugnummer 14. Nkaka ligt tot juni 2022 onder contract bij KV Oostende.