Vader, moeder en zoon gedagvaard voor slaan agent tijdens beslag deurwaarder

Lokeren - In het Oost-Vlaamse Lokeren heeft een gezin bedreigingen geuit en slagen toegebracht aan een agent toen de deurwaarder bij hen ter plaatse kwam voor een beslag. De 46-jarige man, zijn 53-jarige vrouw en 19-jarige zoon werden gedagvaard om voor de correctionele rechtbank te verschijnen.

De feiten gebeurden dinsdagnamiddag in de woning van het gezin in Lokeren. De gerechtsdeurwaarder en zijn getuige hadden zich bij de man in Lokeren aangemeld voor een uitvoerend beslag. “Al snel werd de man verbaal en fysiek agressief ten aanzien van de gerechtsdeurwaarder en de getuige”, zegt het parket. “De politie kwam ter plaatse, maar de verdachte kalmeerde niet. Tevens mengden de echtgenote en de aanwezige meerderjarige zoon van de man zich in de discussie en uitten zij bedreigingen en fysiek geweld ten aanzien van de aanwezige agenten.” Eén agent raakte daarbij gewond.

De 46-jarige man is geen onbekende voor politie en justitie. Hij werd samen met zijn vrouw en zoon gedagvaard. Ze moeten zich op 21 februari verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.