Mechelse seriemoordenaar bekent nog voor assisenproces plots alle feiten en wou ook heel gezin uitmoorden

Renaud Hardy (55), de seriemoordenaar uit Mechelen, heeft twee moorden en twee moordpogingen bekend. Dat deed hij in november al, maar het nieuws raakte nu bekend in de aanloop naar het assisenproces.

Renaud Hardy, die aan de ziekte van Parkinson lijdt en zich ondertussen verplaatst met een rollator, belandde twee jaar geleden achter de tralies, nadat hij op 17 september 2015 zijn ex-partner Linda Doms (51) in Hofstade om het leven had gebracht. Toen speurders beelden vonden van de feiten, hoe hij urenlang zijn ex had vernederd en verkracht tot ze uiteindelijk stierf, kon hij niet anders dan de moord bekennen.

Hoewel de speurders hem via DNA-sporen ook aan verschillende andere feiten linken, bleef hij die steeds stellig ontkennen, tot in november. Dat nieuws raakte nu bekend in de aanloop van het assisenproces.

Tweede moord en andere feiten

Zijn ex was niet het eerste slachtoffer van de Mechelaar. In mei 2014 heeft Hardy de alleenstaande Maria Walschaerts (82) om het leven gebracht.

Hij vertelde ook dat hij op de avond van 29 september 2014 een heel gezin wilde uitmoorden, maar dat het plan faalde. Diezelfde avond probeerde hij rond middernacht dan maar in te breken bij Annie H. (toen 68) in Bonheiden, maar ook daar raakte hij uiteindelijk niet binnen.

Actrice Veerle Eyckermans.

In februari 2015 werd actrice Veerle Eyckermans (55) uit Hofstade - bekend van tv-series als ‘Albert II’ en ‘Postbus X’ - door een inbreker bont en blauw geslagen met een stok. Ondanks de aangetroffen DNA-sporen ontkende Hardy bij die feiten betrokken te zijn geweest.

“Geen commentaar”

Frédéric Thiebaut, de advocaat van Renaud Hardy, wil niet reageren op de bekentenissen van zijn cliënt. “Ik ga daar geen commentaar op geven. We zullen het proces afwachten.”

Het assisenproces in Tongeren start in februari, na de krokusvakantie, en zal drie weken duren.