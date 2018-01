Uitlaattests op mensen en dieren; ook Daimler ontslaat verantwoordelijke

Na Volkswagen heeft ook sectorgenoot Daimler een werknemer ontslagen die betrokken was bij de omstreden testen van dieseluitstoot op mensen en apen. Het gaat om de persoon die voor de Duitse autobouwer in de Europese onderzoeksraad voor milieu en gezondheid (EUGT) zat. Dat organisme heeft de testen in 2015 bevolen. Het ontslag gebeurt met onmiddellijke ingang, zo maakte Daimler woensdag bekend.