Louis Verstraete ruilt Gent voor Waasland-Beveren

Beveren - Waasland-Beveren neemt Louis Verstraete tot het einde van het seizoen op huurbasis over van AA gent. Dat bevestigden beide clubs woensdag. Waasland-Beveren heeft geen aankoopoptie op de 18-jarige middenvelder.

Verstraete is een jeugdproduct van Gent. In 2016 stroomde hij door naar de A-kern. Dit seizoen kreeg de Belgische jeugdinternational nog maar twee invalbeurten en speelde hij daarin in totaal zeven minuten. Daarin kwam hij wel tot scoren. In Oostende legde hij de 0-2 eindstand vast. Bij Waasland-Beveren krijgt hij het rugnummer 13.