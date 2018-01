Malaga strikt Maxime Lestienne

Maxime Lestienne (25) heeft zijn handtekening gezet onder een overeenkomst tot het einde van het seizoen bij Malaga. Dat heeft de Spaanse eersteklasser woensdag bekendgemaakt. Het contract van de vleugelspits bij het Russische Rubin Kazan werd ontbonden.

Lestienne speelde sinds de zomer van 2016 voor Rubin Kazan. In de Russische Premier Liga en beker verzamelde hij dit seizoen 470 minuten. Daarin scoorde hij drie keer. Voor zijn periode in Rusland was Lestienne eigendom van de Qatarese club Al-Arabi, dat hem uitleende aan het Italiaanse Genoa en het Nederlandse PSV. Met de Eindhovenaren kroonde hij zich in 2016 tot Nederlands kampioen. In de Belgische competitie was de vleugelaanvaller actief bij Moeskroen (2008-2010) en Club Brugge (2010-2014).