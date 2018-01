Standard heeft Georgios Koutroubis (26) vastgelegd. De Luikenaars nemen de Griekse centrale verdediger over van Panathinaikos FC. Koutroubis moet het vertrek van Alexander Scholz naar Club Brugge opvangen.

Voor de Griekse verdediger is het zijn eerste avontuur in het buitenland. Hij speelde voordien enkel in Griekenland bij AEK Athene en GS Kallithea. Standard neemt hem nu transfervrij over van Panathinaikos.