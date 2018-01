Levante leent Giampaolo Pazzini van Hellas Verona

De Italiaanse aanvaller Giampaolo Pazzini wordt tot het einde van het seizoen door Hellas Verona uitgeleend aan Levante. Dat maakte de Spaanse eersteklasser woensdag bekend.

De 33-jarige Pazzini is een ex-speler van Fiorentina (2005-2009), Sampdoria (2009-2011), Inter Milaan (2011-2012) en AC Milaan (2012-2015). Van 2009 tot 2012 was hij 25 keer international. In 2010 verdedigde hij de Italiaanse kleuren op de Wereldbeker in Zuid-Afrika.

Eerder op de dag nam Levante al de Albanese international Armando Sadiku, ook een spits, over van Legia Warschau. Hij kreeg een contract tot 2020.

Levante keerde dit seizoen in de Primera Division terug. Na 21 speeldagen is de Valenciaanse club zestiende en op vier na laatste, met slechts twee punten voorsprong op een degradatieplaats.