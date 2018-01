STVV huurt spits van Arsenal

De Kanaries hebben zich vandaag verstrekt met Chuba Akpom (22). De Engelse spits wordt gehuurd van Arsenal tot het einde van het seizoen.

Chuba Akpom is een jeugdproduct van the Gunners. In 2013 debuteerde hij bij de eerste ploeg en kwam er uiteindelijk vier keer in actie. Sindsdien werd hij steeds uitgeleend aan Engelse tweede- en derdeklassers als Brentford, Coventry City, Nottingham Forrest, Hull City en Brighton & Hove Albion.

Hij speelde ook in de jeugdreeksen van het Engelse nationale team tot en met de U21. Hij gaat bij STVV op zoek naar doelpunten, vorig jaar kwam hij niet tot scoren bij Brighton.