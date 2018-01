Metaaldetectoren, zwaarbewapende militairen en verstoorde gps-systemen: onze man trok samen met premier Michel naar de villa van Poetin

Het bezoek van premier Charles Michel aan Rusland zit er op. Hij zat zo maar even twee uur samen met Russisch president Vladimir Poetin, een zeer lang onderhoud voor Poetins doen. Daarvoor moest Michel zich wel in het hol van de leeuw wagen: de residentie van Poetin, even buiten Moskou. Maar het leverde wel wat op. “Dit kan de start zijn van een constante dialoog met Rusland.”