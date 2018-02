Personeel Carrefour vervangen door selfkassa’s

Brussel - Bij Carrefour hebben vakbonden en directie voor het eerst samengezeten na de aankondiging van de zware herstructurering bij de winkelketen. Volgens de bonden ging het er soms “rumoerig” aan toe en was de sfeer bij momenten “gespannen”. De directie kondigde onder meer aan dat ze in alle Hypermarkten selfkassa’s wil installeren.

Volgens Carrefour blijkt uit onderzoek dat consumenten kassa’s waar ze zelf hun aankopen kunnen scannen en betalen, weten te smaken. Maar het bedrijf ziet ook voordelen voor het personeel. De jobinhoud wordt gevarieerder, wat een “verbeterde ergonomie” betekent. Het maakt de inplanning van de medewerkers ook eenvoudiger. Volgens de directie zouden medewerkers hun uurroosters zes in plaats van drie weken op voorhand kunnen krijgen.

Tot 25 banen in elke hypermarkt

Onder meer door de introductie van selfkassa’s zouden in de komende jaren in elke hypermarkt 10 tot 25 banen kunnen verdwijnen. Vorige week raakte al bekend dat Carrefour twee hypermarkten in Genk en Luik wil sluiten en enkele andere wil verkleinen. De vakbonden hopen de impact nog te beperken tijdens de onderhandelingen in het kader van de procedure-Renault, die geldt bij grote herstructureringen.

Tijdens de eerste vergadering in de zogenaamde informatie- en consultatiefase van de procedure werden de bonden “met cijfers om de oren geslagen”, zegt Jan De Weghe van BBTK. De directie heeft hem niet overtuigd. “We blijven erbij dat er andere oplossingen moeten gevonden worden.” De Weghe vindt dat de directie te weinig gedaan heeft met alternatieven die tijdens de vorige herstructurering, in 2010, werden voorgelegd. Volgens BBTK blijft alles bovendien “erg vaag”.

“Verdeel-en-heersstrategie”

De bonden zijn er ook niet mee opgezet dat de Carrefour-directie nu al een tour langs de winkels start om lokaal alternatieven te bespreken met het personeel. “Dat is een verdeel-en-heersstrategie die mij geen goed gevoel geeft”, zegt Kristel Van Damme van LBC. “Voor de ene winkel kan dat goed uitdraaien, maar het is daarom nog geen oplossing voor andere.” LBC wil dat de procedure op nationaal niveau gerespecteerd wordt.

Ook over de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de kleinere supermarkten rond de onderhandelingstafel is er onenigheid tussen bonden en directie. De vakbonden willen de supermarkten bij de gesprekken betrekken. “De selfkassa’s kunnen bijvoorbeeld op een bepaald moment ook bij hen ingevoerd worden. En als men te veel snoeit in het hoofdkantoor, zullen de supermarkten dat misschien voelen in de dienstverlening aan hen”, zegt Van Damme.

De volgende vergadering is gepland volgende week woensdag.