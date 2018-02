Jonathan Silva, twee keer Argentijns international, wordt een ploegmaat van Rode Duivel Radja Nainggolan bij AS Roma. De 23-jarige linksachter wordt tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie, geleend van Sporting Lissabon. Dat deelde de Italiaanse club woensdag mee.

Sporting nam Silva in 2014 over van zijn jeugdclub Etudiantes. Vorig seizoen werd hij aan Boca Juniors uitgeleend. Dit seizoen kwam hij in tien wedstrijden in actie voor Sporting, waarvan twee in de Champions League.