Nog lang geen WK-koorts: Belgen blijven thuis en géén Dance with the Devils

De Voetbalbond zal dit jaar geen groots evenement organiseren bij de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK in Rusland. Bij het vorige wereldkampioenschap, in 2014 in Brazilië, trok Dance with the Devils in samenwerking met Studio Brussel nochtans 30.000 bezoekers naar het Sportpaleis. “We zien het niet meer als de kerntaak van de Voetbalbond om dat soort ­mega-evenementen te ­organiseren”, zegt Stefan Van Loock, woordvoerder van de KBVB.