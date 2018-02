Fellaini valt in, maar Mourinho haalt hem na 8 minuten weer naar de kant

Rode Duivel Marouane Fellaini mocht woensdagavond Paul Pogba vervangen in de wedstrijd Tottenham - Manchester United, maar werd bijna onmiddellijk weer geblesseerd naar de kant gehaald. Gevreesd wordt dat hij in zijn oude knieblessure is hervallen en lange tijd buiten strijd zou kunnen zijn.

Trainer José Mourinho wilde net Rashford inbrengen om twintig minuten voor tijd nog iets aan de 2-0 achterstand te doen, maar zag zich verplicht om in plaats daarvan Herrera het veld op te sturen voor onze landgenoot. Tot grote frustratie van de Portugese trainer was daarmee zijn derde en laatste wissel opgebruikt. Ook Fellaini zelf liep zichtbaar gefrustreerd naar de kleedkamer. Wat er precies aan de hand was is nog niet duidelijk.

Fellaini viel eind november uit met een knieblessure. Pas op 15 januari maakte hij zijn comeback tegen Stoke City met een korte invalbeurt van 10 minuten. Een week later kreeg hij 18 minuten tegen FC Burnley. Maar nu lijkt het weer terug naar af voor de Belgische reus.

"Hij kwam eraf omdat hij iets voelde in zijn knie", aldus Mourinho. "Spijtig genoeg voor hem en spijtig genoeg voor mij. Hij viel nochtans in met veel enthousiasme maar zijn ligamenten werden opnieuw geraakt."

Vermoedelijk is Fellaini hervallen in zijn eerdere blessure en is hij opnieuw mogelijk wekenlang buiten strijd. In het ergste geval dreigt een operatie, en dat zou een kleine ramp zijn voor de Rode Duivels want eerder raakte al bekend dat ook Steven Defour maandenlang out is wegens een operatie aan de knie...