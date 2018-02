City loopt verder uit dankzij geniale De Bruyne, achtervolgers Chelsea en United gaan de boot in

Tottenham klopte Manchester met droge 2-0 cijfers. Eriksen maakte voor de Spurs het snelste Premier League doelpunt van het seizoen na nog geen tien seconden. United verzoop volledig in het middenveld en werd overklast door de Spurs. De Bruyne zette City nog maar eens op weg naar de zege met zijn zoveelste assist en een goal. De Citizens wonnen in eigen huis van West Brom met 3-0. Eden Hazard ging met Chelsea dan weer pijnlijk de boot in tegen Bournemouth. De Blues werden in eigen huis vernederd met 0-3. City leidt nu met 15 punten op eerste achtervolger en stadsgenoot Manchester United.

Tottenham overspeelt United

Manchester United Moest op bezoek bij Tottenham, dat voor maar liefst 81.978 fans speelde op Wembley. Bij United startte kersvers aankoop Alexis Sanchez en Romelu Lukaku, Fellaini begon op de bank. Bij de Spurs stonden Dembélé en Vertonghen in de basis. Alderweireld was nog niet voldoende hersteld van zijn blessure. Na amper tien seconden stond het dus al 1-0 via Eriksen die een rebound in de zestien hard binnenschoot. Net voor het half uur werkte Phil Jones een voorzet van Tottenham als een volleerde spits in eigen doel, een zeer pijnlijke owngoal voor de centrale verdediger.

In de tweede helft nam Lukaku Lloris onder vuur na een mooie actie. De Franse keeper van de Spurs had echter een prachtige reflex in huis en weerhield Lukaku van een doelpunt. De beste mogelijkheden waren echter voor Tottenham, maar Son en Kane misten twee reuzekansen. Het bleef bij uiteindelijk bij 2-0. Marouane Fellaini kreeg in de tweede helft nog wat speeltijd van coach Mourinho, maar werd enkele minuten later opnieuw naar de kant gehaald. Een verdiende zege voor de Spurs die daarmee een uitstekende zaak doen in het klassement. Mousa Dembélé speelde een sterke match en kreeg in blessuretijd een applausvervanging.

De Bruyne andermaal man van de match

Bij City stond nieuwkomer Aymeric Laporte meteen in de basis ten koste van Vincent Kompany, die in het weekend wel nog speelde in de League Cup. De Bruyne startte zoals gewoonlijk wel en in de eerst helft zette hij met een splijtende doorsteekbal ploegmaat Fernandinho voor de goal, die de bal beheerst kon binnen leggen. De veertiende assist van het seizoen voor KDB.

Na de rust kende City geen problemen meer. Na een knap uitgespeelde aanval kon De Bruyne makkelijk de 2-0 binnentikken. Daarna mocht KDB gaan rusten met een applausvervanging. In de 89ste minuut kon Aguero met een mooi lobje de 3-0 eindstand vastleggen.

Chelsea verliest in eigen huis

Chelsea, met Courtois en Hazard in de basis, kende een horroravond op Stamford Bridge. Degeraakten niet voorbij een stug Bournemouth dat in de eerste helft makkelijk de nul hield, zonder veel kansen weg te geven. Ook sterspeler Eden Hazard geraakte niet voorbij de muur van de tegenstander. In de tweede helft kreeg Chelsea het deksel op de neus en moest het op 15 minuten tijd maar liefst drie goals slikken. Wilson, Stanislas en ex-Chelsea speler Nathan Aké waren de doelpuntenmakers. Een zeer pijnlijke nederlaag voor de Londenaren, die City nog verder zien uitlopen in het klassement.

Manchester City leidt met nog dertien speeldagen te gaan het klassement met maar liefst 15 punten voorsprong op Manchester United. Chelsea en Liverpool staan samen op de derde plek, op 18 punten van de Citizens.