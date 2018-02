Falcao trapt Monaco naar Franse bekerfinale

Ook de tweede finalist van de Franse beker is bekend. Nadat PSG zich dinsdagavond al plaatste tegen Stade Rennes weten we nu ook wie de Parijzenaars zal bekampen in de finale: landskampioen AS Monaco versloeg Montpellier met 2-0. Radamel Falcao tekende voor beide doelpunten.

De eindstand stond al tijdens de rust op het bord, want Falcao scoorde de enige goals van de avond in respectievelijk de 15de en 29ste minuut. De score had zelfs nog verder uitgediept kunnen worden, maar daar stak de Franse videoref een stokje voor: in de eerste helft werd een penalty geannuleerd, terwijl na een Monegaskisch doelpunt in de tweede helft werd afgekeurd na een tussenkomst van de videoref. Monaco kwam nadien niet meer in de problemen. Youri Tielemans mocht halverwege de tweede helft invallen bij Monaco voor Stevan Jovetic.

Falcao blijft ijzig kalm in de zestien en zet de 1-0 op het bord! #monacomonpellier pic.twitter.com/SnuYrPlrVO — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 31 januari 2018

De finale wordt op 31 maart gespeeld in Bordeaux. Leuk detail: ook vorig jaar ontmoetten PSG en Monaco elkaar in de finale. Toen werd het 4-1 voor de Parijzenaars.