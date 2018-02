Leko panikeert niet na nieuwe nederlaag van Club Brugge: “Ik weet waaraan het lag”

Club Brugge-trainer reageerde fel na de 1-4 nederlaag op Standard. Het verlies lag niet aan de opstelling of aan de vorm van de spelers, maar aan individuele fouten volgens hem. Ook Vincent Mannaert wil niet horen van een vormdip na de tweede nederlaag op rij.

“Het is nog niet gedaan. Ik ken mijn ploeg goed. Ik weet wat er gebeurd is. Wij hebben de wedstrijd verloren, Standard heeft niet gewonnen. We maakten foutjes, en waren te soft in de box. We wisten dat Standard veel body in de box zou brengen. Ze scoren zo vier keer, wij krijgen vijf kansen maar scoren maar één keer. Ik beloof één ding, en dat is dat we een interessante terugwedstrijd zullen krijgen.”

“Ons plan en de organisatie waren goed. We verliezen door foutjes, dat mag niet gebeuren bij een topclub als Brugge. Pijnlijk is dat het allemaal gebeurde zoals we het voorspeld hadden.”

Een vormcrisis is er niet weet de trainer zeker. “We hebben 11 punten meer dan de tweede. We hebben na drie maanden voor het eerst nog eens een wedstrijd verloren. Nu verliezen we een tweede. Ik zou me pas zorgen maken als ik niet wist waaraan het lag, maar dat weet ik wel.”

Mannaert: “We waren slap, maar we hebben een thuisreputatie"

"Het is een behoorlijk zware nederlaag", gaf algemeen manager Vincent Mannaert toe. "Je weet dan dat het heel moeilijk wordt. Maar die ene tegengoal kan absoluut het verschil maken."

"We waren iets te slap, vooral verdedigend. De tweede helft was iets beter. Maar we hebben een thuisreputatie. In eigen stadion kunnen we in de terugmatch zelf nog iets forceren. Ik ben zeker dat heel Jan Breydel er ook zo over denkt."

"Wat is een dip? We staan in de halve finale van de beker, en we hebben een straat voorsprong in de competitie. Voor het seizoen zagen ze ons niet eens als titelkandidaat, en kijk wat we al gepresteerd hebben. De uitstekende wedstrijd tegen Charleroi is nog niet lang geleden, dus ik heb er alle vertoruwen in dat we er gaan staan. De beker blijft belangrijk, je laat geen trofee liggen. Ik maak me geen zorgen over het vormpeil van Club Brugge."