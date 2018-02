Waarom we 50 miljoen uren per dag minder op Facebook door brengen

Facebook heeft de resultaten van vorig jaar en het voorbije kwartaal openbaar gemaakt. De groeicijfers zijn spectaculair en de populariteit blijft groot, maar toch zaten we de voorbije drie maanden met z’n allen zo’n 50 miljoen uren per dag minder op de sociale netwerksite. “2017 was een moeilijk jaar voor Facebook,” aldus oprichter Mark Zuckerberg.

Eerder deze week kondigde Facebook al aan dat ze in 2018 meer willen inzetten op lokaal nieuws. De bedoeling is dat mensen meer op elkaar gaan reageren, in plaats van doelloos en passief door het algemene overzicht te scrollen.

Nu de resultaten en cijfers van het voorbije jaar op tafel liggen, wordt dat ook nog eens extra benadrukt door topman Mark Zuckerberg. De aanpassingen aan de manier waarop het nieuwsoverzicht aan gebruikers wordt gepresenteerd, heeft daar alles mee te maken.

Volgens hem is Facebook niet alleen in het leven geroepen voor het plezier, maar ook voor het welzijn van mensen. “2017 was een sterk jaar voor Facebook, maar het was ook een moeilijk jaar”, aldus de oprichter en CEO van Facebook. “In 2018 willen we ervoor zorgen dat Facebook niet alleen leuk is om te gebruiken, maar ook goed is voor het welzijn van mensen en voor de samenleving.”

Minder virals

Dat wil hij doen door meer interactie te creëren en minder content te tonen die voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow zijn. “We willen dit doen door zinvolle relaties tussen mensen aan te moedigen in plaats van de passieve consumptie van content.”

En daar gaan ook structurele wijzigingen in de algoritmes mee gepaard: “Al in het laatste kwartaal hebben we wijzigingen aangebracht om minder virale video’s weer te geven om er zeker van te zijn dat de tijd goed en wel wordt besteed aan mensen.” Die wijzigingen hadden ingrijpende gevolgen voor het dagelijks gebruik van de sociale netwerksite wereldwijd. “In totaal hebben de aangebrachte wijzigingen onze tijd die we op Facebook doorbrengen met ongeveer 50 miljoen uur per dag verminderd.”

Investeerders konden de boodschap minder goed waarderen. Het aandeel Facebook ging in de nabeurshandel stevig omlaag.

Meer gebruikers

Het techbedrijf wist wel meer gebruikers aan zich te binden. Dagelijks loggen 1,4 miljard gebruikers in op het netwerk. Dat betekende een stijging met 14 procent op jaarbasis, maar dat is minder dan verwacht.

De omzet van Facebook kwam in het vierde kwartaal van 2017 uit op krap 13 miljard dollar, wat weer meer was dan de gemiddelde verwachting. Daarbij zette het techbedrijf een winst in de boeken van 4,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging van 19 procent op jaarbasis.