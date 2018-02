Te weinig elektronische dienstencheques: monsterboete van 3,3 miljoen voor Sodexo

Sodexo, het bedrijf dat dienstencheques uitgeeft, krijgt een boete van 3,3 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Sodexo wordt gestraft omdat het er maar niet in slaagt de Vlaming te doen overschakelen op elektronische dienstencheques. “We hebben de bereidheid om over te stappen verkeerd ingeschat.”

Haalt u nog de balpen ­boven om de papieren cheque in te vullen als de poetshulp langskomt? U bent niet alleen: het af­gelopen halfjaar heeft nog bijna de helft (46,7 procent) van de Vlaamse gezinnen dat zo gedaan.

Er is nochtans ook een systeem om met elektronische cheques te betalen, maar de Vlaming is geen fan. En dat is een serieuze streep door de rekening van uitgever Sodexo: die krijgt van Vlaanderen een boete van 3,3 miljoen euro.

“In het contract dat het bedrijf met ons afsloot, had Sodexo beloofd dat tegen eind 2017 al 95 procent van de cheques elektronisch zou zijn. Elektronische cheques zijn makkelijker en efficiënter, er is minder werk aan. En het is ook beter voor het milieu als we die enorme papierberg verkleinen”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) via zijn woordvoerder Thomas Pollet. “Maar dat aandeel haalt Sodexo dus helemaal niet: amper 53,3 procent is elektronisch. Het moet sneller. Dus krijgt het bedrijf een boete: wij betalen Sodexo minder uit.”

Die 3,3 miljoen is liefst 75 procent van wat Vlaanderen normaal zou moeten betalen. Sodexo betaalt dus stevig voor onze hang naar papier. Het Franse bedrijf boekt elk jaar 430 miljoen euro omzet in ons land, dus het kan wel tegen een stootje. Maar het is al de vierde boete op rij. Voor de afgelopen twee jaar staat de teller al boven de 7 miljoen euro.

Vooral oudere gebruikers

“We aanvaarden die boete, want we hadden ons zélf dat streefdoel van 95 procent opgelegd”, zegt Ben Broeckx van Sodexo. “Maar we zien dat bepaalde, vaak oudere gebruikers, blijven vasthouden aan de papieren dienstencheque, omdat ze hun huishoudhulp graag iets tastbaars geven.”

Hoe kon Sodexo zich zo misrekenen? “We hadden ons voor die streefcijfers ook gebaseerd op het systeem van de maaltijdcheques. Maar het grote verschil is dat de overheid daar de elektronische versie verplicht heeft gemaakt. Met dienstencheques doet ze dat niet.”

En dat gaat ze ook niet doen. “We willen de mogelijkheid om een papieren cheque te gebruiken openhouden”, zegt Muyters. “Niet iedereen kan zomaar dat elektronische systeem gebruiken.”

Het contract kan nog verlengd worden tot eind 2019. Aangezien het aandeel elektronische cheques lang niet snel genoeg stijgt, doemen dus al nieuwe boetes op. “We overwegen om een systeem in te voeren waarbij de klant auto­matisch elektronische cheques krijgt, behalve als hij of zij expliciet om papieren cheques vraagt”, zegt Broeckx.

De cijfers

• Doel: in tweede helft van 2017 moest minstens 95% van de ­dienstencheques ­elektronisch zijn.

• Gerealiseerd: 53%was ­elektronisch (21,6 van de 40,6 miljoen dienstencheques)

• Gevolg: Vlaanderen ­vermindert zijn ­bijdrage met 75%(3,3 miljoen euro) ­omdat Sodexo meer dan 10 procent onder het streefdoel blijft.