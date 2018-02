Gentse (20) in Frans-Guyana veroordeeld voor drugssmokkel

Gent / Ieper - De Gentse Joyce Van Poucke (20) is maandag in Frans-Guyana veroordeeld tot twee jaar cel en een fikse boete omdat ze drugs probeerde te smokkelen naar ons land. “Maar Joyce is in de val gelokt. Ze zou zoiets nooit doen”, zegt haar moeder.

Op 17 januari vertrok Joyce met haar vriend C. uit Ieper naar Suriname voor een reis van negen dagen. Joyce zou zaterdag terug in het land zijn, maar toen haar zus Lindsey zondag nog niets gehoord had, rook ze onraad. “Ik belde C., maar die bleek alleen teruggekomen te zijn. Joyce had iemand leren kennen in Suriname.”

Enkele telefoontjes later zakte de grond weg onder de voeten van de familie Van Poucke. “Een man zei me dat hij Joyce gebruikt had om drugs te smokkelen”, zegt Lindsey. Joyce werd vrijdag aan de luchthaven afgezet en meteen opgepakt. “Ze is in de val gelokt”, klinkt het stellig bij de familie. Volgens onze informatie werd C. eerder al veroordeeld voor het dealen van drugs.

“Maandag is ze daar ter plaatse al veroordeeld”, zegt mama Magali. Het verdict: twee jaar cel, waarvan een jaar met uitstel, en een boete van om en bij de 5.000 euro. Ze mag haar straf eventueel uitzitten in België. De familie Van Poucke staat in contact met Buitenlandse Zaken.