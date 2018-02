Bushaltes langs de snelwegen moeten drukte stadsverkeer verminderen

Om files en sluipverkeer in stadscentra te vermijden, denkt de provincie Antwerpen aan bushokjes langs de autosnelweg. Niet gewoon aan op- en afritten waar nu al bussen stoppen, wel zouden er nieuwe haltes worden gebouwd aan bruggen boven de E313, E34 en N19. Het voorstel wordt maar lauw ontvangen.

Kunnen we binnenkort op een autobus stappen aan de kant van de snelweg? Als het van de provincie Antwerpen afhangt wel. Het is de opmerkelijkste maatregel uit de Mobiliteitsvisie Middenkempen. Die visie komt er na twee jaar onderzoek en overleg tussen de provincie en negen gemeenten. Het voorstel moet de mobiliteitsproblemen in de steden binnen de driehoek E313, E34 en N19 oplossen.

Volledig nieuw is het idee niet. Er bestaan nu al ‘snelbuslijnen’ die gebruikmaken van de autosnelweg. Die bussen moeten passagiers oppikken en afzetten aan haltes aan op- en afritten. Bij het nieuwe openbaarvervoernet zouden die haltes aan bruggen boven de autosnelweg zelf komen. “Naast die bruggen ligt dan een park&ride”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit. “Zo kan je met een trap of lift meteen naar de halte onder de brug gaan. Dat beperkt het tijdsverlies, waardoor dit openbaar vervoer een echte meerwaarde kan bieden aan pendelaars.” De onderzoekers haalden de mosterd in Frankrijk. Op de A10 in de buurt van Essonne bestaat het project al.

Serieuze bedenkingen

Staan we binnenkort dus allemaal gezellig naast of boven de autosnelweg op een bus te wachten? “De uitvoering van zulke projecten ligt uiteraard bij de Vlaamse Overheid en bij De Lijn”, zegt Lemmens.

En hoewel niemand het voorstel meteen afwijst, wordt het maar lauw ontvangen. “We staan open voor alle suggesties”, zegt Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn. “Toch maken we ons twee serieuze bedenkingen: veiligheid en infrastructuur. Reizigers veilig vervoeren is een prioriteit. Kan dat wel bij zulke stops? De reizigers volledig afschermen is nodig als je kijkt naar de overlevingskansen van wie een halfuur op de pechstrook staat.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) delen dezelfde zorgen als De Lijn. “Bovendien weten we niet of dit idee zomaar kan worden uitgevoerd”, klinkt het bij Weyts. “Volgens de wegcode moeten personen zich zo snel mogelijk van de pechstrook begeven als ze daar belanden. Als we dit voorstel willen uitvoeren, moeten we misschien eerst de wegcode aanpassen.”