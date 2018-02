COMMENTAAR. De triomf van de vrijheid

Duizend mensen, min of meer. Zoveel zouden er elk jaar een spuitje krijgen waar ze zelf nooit om gevraagd hebben. Het werd deze week bijna achteloos gezegd op het assisenproces van de diaken des doods. Marc Cosyns, prominent voorvechter van het recht op zelfbeschikking, werd er door de verdediging opgevoerd om twijfel te zaaien over de vraag hoe fout Poppe nu eigenlijk was. Intussen staat vast dat die geen ­euthanasie, maar moorden pleegde. Maar die duizend man, dat blijft wel hangen.