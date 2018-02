Standard slaat toe net voor middernacht: verloren zoon Carcela keert terug naar Sclessin

De geruchten gonsden al sinds hij op 23 december vorig jaar de aftrap kwam geven voor de thuismatch tegen STVV, maar vlak voor middernacht werd het dan toch officieel. Standard kondigde op Twitter zelf aan dat het verloren zoon Mehdi Carcela terughaalt naar Sclessin. De Spaans-Marokkaanse Belg wordt tot het einde van het seizoen geleend van het Griekse Olympiakos, met optie op aankoop.

Carcela (26) speelde in de jeugd voor Standard en brak nadien door in het A-elftal. In augustus 2011 verkaste hij vervolgens naar het Russische Anzji Machatsjkala. Twee jaar later keerde hij alweer terug naar Sclessin voor een tweede periode bij Standard, in de zomer van 2015 maakte hij vervolgens de overstap naar de Portugese topclub Benfica. Na omzwervingen bij Granada en Olympiakos, waar hij nog tot 2020 onder contract ligt, keert hij nu dus terug naar het oude nest voor een uitleenbeurt. Er is ook een optie tot aankoop opgenomen in de huurovereenkomst. Overigens was Standard nét op tijd om Carcela terug te halen. Het nieuws werd zelfs pas enkele minuten na middernacht officieel bekendgemaakt...