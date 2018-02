Anderlecht vindt zijn gegeerde aanvaller op de bank bij Liverpool: wie is Lazar Markovic?

RSC Anderlecht heeft zich woensdag kort voor het sluiten van de transferperiode met de Servische aanvaller Lazar Markovic versterkt. De 23-jarige international wordt tot het einde van het seizoen van het Engelse Liverpool gehuurd. Heeft Anderlecht een buitenkansje gegrepen, of wordt dit een flop in het rijtje van Marin, De Zeeuw, Djuricic...?

De nu 23-jarige rechtsbuiten kreeg zijn opleiding bij Partizan, waar hij als 17-jarige in de eerste ploeg kwam. Na drie landstitels trok hij als 19-jarige voor 10 miljoen naar Benfica, waar hij meteen een wonderseizoen beleefde. Hij scoorde 5 keer in de competitie, won de titel en de beker, en maakte indruk in Europa. Hij loodste zijn team naar de finale van de Europa League, maar was toen zelf geschorst en zag zijn team verliezen. De UEFA zette hem op het einde van het seizoen wel in de ploeg van het jaar.

Na één seizoen in Portugal trok hij voor 29 miljoen euro naar Liverpool. Maar in de Premier League stokte het sprookje. Hij speelde 19 wedstrijden in de competitie, maar twee doelpunten en één assist waren niet voldoende om te overtuigen. Na dat eerste jaar bij Liverpool volgde een eerste uitleenbeurt aan Fenerbahçe. Hij begon het seizoen als basisspeler, maar viel in februari uit met een ernstige hamstringblessure.

Daarna volgde een half seizoen bij Sporting Lissabon, maar daar kon hij nooit een vaste basisplaats versieren, en viel rond nieuwjaar na een blessure definitief uit de selectie. Dus probeerde hij het de tweede seizoenshelft bij Hull City. Daar knokte hij zich wel in de ploeg en wist hij twee keer te scoren.

Nooit meer kon hij echter zo beslissend zijn in zijn succesjaar bij Benfica. Dit jaar keerde hij terug naar Liverpool, maar kreeg hij nog geen minuut speelgelegenheid. Met 63’ minuten bij de beloften in de benen, trekt hij naar Anderlecht om zijn carrière opnieuw te proberen lanceren. Ook Wolfsburg en Swansea waren naar verluidt geïnteresseerd maar zou de speler hebben gekozen voor de Brusselse club.

Mitrovic zakte tevergeefs af naar Brussel

Eerder op de dag leek een terugkeer van Markovic’ landgenoot Aleksandar Mitrovic naar het Astridpark zo goed als rond. Mitrovic zou door Newcastle aan Anderlecht uitgeleend worden en werd ook op Neerpede ontvangen. Volgens Engelse en Belgische media sprong de transfer pas in laatste instantie af.