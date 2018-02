Aleksandar Mitrovic niet naar Anderlecht, wel naar Engelse tweedeklasser Fulham

Nadat de deal tussen Anderlecht en Newcastle lastminute afsprong, moesten de Magpies nog snel een oplossing zoeken voor hun overbodige spits. Net voor het sluiten van de deadline bereikte Newcastle een akkoord met Fulham over de 23-jarige Servische international. Hij wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Londense traditieclub.

Mitrovic speelde bij Newcastle sinds 2015, toen hij overkwam van Anderlecht. Bij the Magpies was Mitrogoal dit seizoen op een zijspoor. Hij kwam maar in zes Premier League matchen in actie, en scoorde één doelpunt. Bij Fulham gaat hij op zoek naar goals en meer speelgelegenheid. Fulham staat momenteel zesde in de Championship en doet nog volop mee voor promotie.