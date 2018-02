Kapitein Ruud Vormer wil vandaag groepsgesprek bij Club Brugge: “Dit is erg”

Bij Club had men weinig zin om te babbelen na de wanprestatie op Sclessin. Sommige spelers lieten een uur op zich wachten in de mixed zone. Met de kopjes naar beneden en het gezicht op onweer trokken ze terug naar Brugge. Aanvoerder Vormer was spijkerhard voor zijn ploeg.

“Morgen wil ik geen gewone debriefing. Ik wil samenzitten met de hele groep om oplossingen te zoeken. Nu heb ik tijd genoeg op de bus om na te denken en morgen met iets af te komen”, aldus de kapitein. “Ja, we hebben een defensief probleem. Als je tien goals slikt in vier matchen, is dat duidelijk. Dit is echt erg.”

Ook Vincent Mannaert zag gisteren hoe niet alleen de 4-1, maar vooral ook de prestatie van Club stevig inhakte op de bekerambities van blauw-zwart. “We vinden niet meer de oplossingen zoals we vroeger deden”, aldus de Brugse CEO. “Hoe dat komt? Hopelijk niet door vermoeidheid. Ik moet zeggen dat de ploegen waartegen we moeten spelen zich ook steeds beter voorbereiden. Dat we de beker niet belangrijk vinden? Helemaal niet. We zijn de club met de meeste bekerzeges van het land. Deze keer zijn we gestuit op een zeer enthousiast Standard en waren we zelf niet efficiënt. We zullen volgende week terugslaan.”

Refaelov blijft gewoon bij Club

Hij had zelf gehoopt dat er een transfer naar Standard zou komen, maar Lior Refaelov (31) blijft minstens tot de zomer een speler van Club Brugge.

Standard-voorzitter Bruno Venanzi wou van hem het paradepaardje van de Luikse wintermercato maken, maar hoewel de speler een overstap zag zitten, was een akkoord met Club Brugge nooit echt nabij. In Luik spreekt men van een transferbedrag van 1,5 miljoen euro, dat Club op het hoofd van de Israëliër plaatste en dat wilden de Rouches niet betalen. In Israël werd nog gemeld dat Maccabi Tel Aviv nog maar eens aan de mouw van Refaelov trok, maar dat klopte niet.

Geen transfer dus voor Rafa die – in Brugge sinds 2011 – zo de langst dienende speler van Club blijft.