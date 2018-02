Proximus League - KSV Roeselare doet zaakjes met Antwerp en Eupen

Roeselare - KSV Roeselare heeft de huurovereenkomsten van Soulemane Aw (Eupen) en Zotsara Randriambololona (Antwerp) woensdag op “transfer deadline day” geofficialiseerd. Beide spelers worden tot het einde van het seizoen op Schiervelde gestald.

De Senegelese jeugdinternational Aw wordt gehaald als vervanger voor Pieter-Jan Monteyne en Grégory Grisez, die beiden lange tijd out zijn. De achttienjarige linksachter wordt in Roeselare herenigd met Jordi Condom, die hem afgelopen zomer als trainer van Eupen naar de Oostkantons haalde.

De 23-jarige Randriambololona, of kortweg “Zout”, kwam bij de Great Old zelden in actie. De Franse aanvaller moest het stellen met 179 minuten en stuurde aan op een uitleenbeurt.

Met nog vier speeldagen te gaan bezet Roeselare de vijfde plaats in de totaalstand van de Proximus League. De West-Vlamingen behouden nog een waterkans om de play-downs te ontlopen, maar moeten daarvoor al rekenen op een serieuze terugval van Lierse. .